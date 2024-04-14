Kendaraan Listrik Fenomenal di Perjalanan Mudik Tahun Ini

JAKARTA - Kendaraan listrik menjadi salah satu pilihan angkutan untuk mudik Lebaran 2024. Bahkan penggunaan di tahun ini semakin masif dan meningkat dratis bila dibanding Lebaran di tahun sebelumnya.

PLN mencatat penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) pada periode mudik kali ini meningkat dibandingkan periode mudik 2023. Dari sisi jumlah transaksi dan konsumsi daya pada periode arus mudik 2024 ini meningkat lima kali lipat dibandingkan periode arus mudik 2023.

"Artinya apa? Kendaraan listrik kini diminati untuk melakukan perjalanan mudik. Masyarakat sudah yakin bahwa mudik menggunakan kendaraan listrik aman dan nyaman," Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikutip dari Antara.

Selama masa arus mudik, PLN memastikan seluruh stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang telah tersedia di seluruh rest area mampu melayani kebutuhan pengguna kendaraan listrik.