Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Bandara Paling Sibuk Selama Mudik Lebaran 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |20:07 WIB
5 Bandara Paling Sibuk Selama Mudik Lebaran 2024
Bandara Paling Sibuk di Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/AP1)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) mencatat ada lima bandara tersibuk selama arus mudik Lebaran 2024. Di mana jumlah penumpang pada angkutan mudik Lebaran dengan pesawat mencapai 1,86 juta orang di tahun ini.

Mengutip data Angkasa Pura II, berikut lima bandara tersibuk pada mudik Lebaran 2024:

1. Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang 1,13 juta orang.

2. Bandara Kualanamu di Medan dengan jumlah penumpang 167.680 orang.

3. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan jumlah penumpang 79.715 penumpang.

4. Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan jumlah penumpang 78.070 orang.

5. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan jumlah 73.163 penumpang.

Sementara itu, pergerakan pesawat pada mudik Lebaran tahun ini mencapai 13.795 penerbangan atau meningkat 8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 12.893 penerbangan.

“Lalu lintas penerbangan tertinggi pada arus mudik di 20 bandara AP II ada pada 6 April mencapai 313.164 orang dengan pergerakan pesawat 2.186 penerbangan. Operasional bandara, operasional penerbangan dan layanan kepada penumpang relatif berjalan baik,” ujar VP of Corporate Communication AP II Cin Asmoro

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201/pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163700/menhub_dudy-7xhp_large.jpg
Menhub Evaluasi Status Bandara Internasional, 2 Tahun Tak Produktif Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162527/menko_ahy-UiIz_large.jpg
Ada 40 Bandara Internasional Baru, AHY: Untuk Dongkrak Pariwisata RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162025/bandara_baru_di_indonesia-iXvl_large.jpg
Kemenhub Tetapkan 40 Bandara Internasional Baru di Indonesia, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155662/bandara-X2d1_large.jpg
Penerbangan Citilink dan Batik Pindah dari Halim ke Bandara Soetta Mulai 1 Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement