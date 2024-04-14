5 Bandara Paling Sibuk Selama Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) mencatat ada lima bandara tersibuk selama arus mudik Lebaran 2024. Di mana jumlah penumpang pada angkutan mudik Lebaran dengan pesawat mencapai 1,86 juta orang di tahun ini.

Mengutip data Angkasa Pura II, berikut lima bandara tersibuk pada mudik Lebaran 2024:

1. Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang 1,13 juta orang.

2. Bandara Kualanamu di Medan dengan jumlah penumpang 167.680 orang.

3. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan jumlah penumpang 79.715 penumpang.

4. Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan jumlah penumpang 78.070 orang.

5. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan jumlah 73.163 penumpang.

Sementara itu, pergerakan pesawat pada mudik Lebaran tahun ini mencapai 13.795 penerbangan atau meningkat 8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 12.893 penerbangan.

“Lalu lintas penerbangan tertinggi pada arus mudik di 20 bandara AP II ada pada 6 April mencapai 313.164 orang dengan pergerakan pesawat 2.186 penerbangan. Operasional bandara, operasional penerbangan dan layanan kepada penumpang relatif berjalan baik,” ujar VP of Corporate Communication AP II Cin Asmoro