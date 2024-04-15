Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNS WFH hingga 17 April 2024, Kamis Masuk Jangan Bolos!

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |07:13 WIB
PNS WFH hingga 17 April 2024, Kamis Masuk Jangan Bolos!
Pemerintah Memutukan Sistem Kerja PNS WFH dan WFO untuk Dukung Manajemen Arus Balik Lebaran. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendapatkan izin bekerja dari rumah (work from home atau WFH) pascacuti bersama Lebaran 1445 Hijriah, harus kembali masuk kerja mulai Kamis (17/4/2024).

Diketahui, cuti bersama Lebaran 2024 jatuh pada 8, 9, 12, dan 15 April 2024. Dengan izin untuk WFH, ASN diizinkan bekerja dari rumah pada Selasa (16/4/2024) dan Rabu (17/4/2024).

Hal ini tentu dapat dimanfaatkan pemudik agar balik ke Jakarta dengan tenang.

"WFH Selasa dan Rabu, Kamis dan Jumat masuk, tidak boleh bolos," kata Menko Muhajir, dikutip dari Antara, Minggu (14/4/2024).

Oleh karena itu, dirinya meminta ASN yang mudik untuk menyesuaikan waktu kembali ke tempat kerjanya.

Menurut dia, ASN tidak perlu ikut dalam arus balik seperti pemudik yang berasal dari non-ASN.

Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan derajat kejenuhan lalu lintas atau V/C Ratio saat arus balik Lebaran ini lebih dari 1.

"Kami tidak mau ambil risiko jika terjadi kemacetan," kata Menhub.

Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan penerapan bekerja dari rumah untuk ASN selama dua hari bisa memberi kesempatan pemudik untuk melakukan perjalanan dengan lebih tenang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PNS Kerja di Rumah WFH PNS WFH PNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177891/pns-IPt4_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176843/rupiah-aXvQ_large.jpg
Apakah PNS yang Dipecat Dapat Uang Pensiunan Tiap Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176504/pns-T1WR_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Cek Besarannya yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176446/pns-wSeb_large.jpeg
Benarkah Gaji PNS Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement