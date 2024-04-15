PNS WFH hingga 17 April 2024, Kamis Masuk Jangan Bolos!

Pemerintah Memutukan Sistem Kerja PNS WFH dan WFO untuk Dukung Manajemen Arus Balik Lebaran. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendapatkan izin bekerja dari rumah (work from home atau WFH) pascacuti bersama Lebaran 1445 Hijriah, harus kembali masuk kerja mulai Kamis (17/4/2024).

Diketahui, cuti bersama Lebaran 2024 jatuh pada 8, 9, 12, dan 15 April 2024. Dengan izin untuk WFH, ASN diizinkan bekerja dari rumah pada Selasa (16/4/2024) dan Rabu (17/4/2024).

Hal ini tentu dapat dimanfaatkan pemudik agar balik ke Jakarta dengan tenang.

"WFH Selasa dan Rabu, Kamis dan Jumat masuk, tidak boleh bolos," kata Menko Muhajir, dikutip dari Antara, Minggu (14/4/2024).

Oleh karena itu, dirinya meminta ASN yang mudik untuk menyesuaikan waktu kembali ke tempat kerjanya.

Menurut dia, ASN tidak perlu ikut dalam arus balik seperti pemudik yang berasal dari non-ASN.

Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan derajat kejenuhan lalu lintas atau V/C Ratio saat arus balik Lebaran ini lebih dari 1.

"Kami tidak mau ambil risiko jika terjadi kemacetan," kata Menhub.

Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan penerapan bekerja dari rumah untuk ASN selama dua hari bisa memberi kesempatan pemudik untuk melakukan perjalanan dengan lebih tenang.