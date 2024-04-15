Naik Goceng, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.315.000/Gram

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Senin (15/4/2024). Harga emas hari ini naik Rp5.000 ke level Rp1.315.000 per gram setelah sebelumnya sempat turun.

Namun, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, stagnan di level Rp1.206.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp707.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp6.350.000, dan 10 gram Rp12.645.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp62.895.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp627.820.000 dan Rp1.255.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.