Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Iran Serang Israel, Harga Emas Dunia Tembus Rekor Tertinggi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |12:33 WIB
Iran Serang Israel, Harga Emas Dunia Tembus Rekor Tertinggi
Harga Emas Naik Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas melesat di tengah memanasnya perang antara Israel dengan Iran. Harga emas kini dibanderol USD2.400 per ounce.

Melansir Russia Today, Minggu (14/4/2024), harga emas spot naik 2,4% ke rekor tertinggi USD2,431.52 per ounce sebelum kemudian sempat beberapa kali kembali meningkat. Harga emas tercatat naik 4% selama seminggu dan 16% sepanjang tahun ini, melebihi kenaikan 13% yang tercatat sepanjang tahun 2023.

Analis mengaitkan kenaikan harga emas dengan permintaan investor terhadap aset-aset safe-haven di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Para pejabat AS sejak Jumat telah mengeluarkan peringatan bahwa Iran dapat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Hal itu terbukti setelah Iran Sabtu (13/4/2024) malam meluncurkan puluhan rudal dan drone menargetkan Israel.

"Faktor positif bagi emas lebih besar daripada faktor negatifnya. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah adalah pendorong utama lonjakan harga emas baru-baru ini," ungkap Presiden Pasar Dunia EverBank, Chris Gaffney.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178928/harga_emas_antam-ZKrq_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178674/emas_antam-TjQG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp16.000, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/622/3178414/emas_antam-8IFi_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Anjlok Rp177.000! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178169/emas_antam-Pn1F_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp72.000, Dekati Rekor Tertinggi Rp2,5 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177886/emas_antam-FDGv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp13.000 Jadi Rp2.415.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177318/emas_antam-xjU2_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp78.000, Pecah Rekor Lagi! Dekati Rp2,5 Juta per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement