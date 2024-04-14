Iran Serang Israel, Harga Emas Dunia Tembus Rekor Tertinggi

JAKARTA - Harga emas melesat di tengah memanasnya perang antara Israel dengan Iran. Harga emas kini dibanderol USD2.400 per ounce.

Melansir Russia Today, Minggu (14/4/2024), harga emas spot naik 2,4% ke rekor tertinggi USD2,431.52 per ounce sebelum kemudian sempat beberapa kali kembali meningkat. Harga emas tercatat naik 4% selama seminggu dan 16% sepanjang tahun ini, melebihi kenaikan 13% yang tercatat sepanjang tahun 2023.

Analis mengaitkan kenaikan harga emas dengan permintaan investor terhadap aset-aset safe-haven di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Para pejabat AS sejak Jumat telah mengeluarkan peringatan bahwa Iran dapat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Hal itu terbukti setelah Iran Sabtu (13/4/2024) malam meluncurkan puluhan rudal dan drone menargetkan Israel.

"Faktor positif bagi emas lebih besar daripada faktor negatifnya. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah adalah pendorong utama lonjakan harga emas baru-baru ini," ungkap Presiden Pasar Dunia EverBank, Chris Gaffney.