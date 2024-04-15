714 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek hingga H+3 Lebaran

JAKARTA - Jasa Marga mencatat sebanyak 714.093 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada hingga 13 April 2024. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 36,1% jika dibandingkan lalin normal dengan total 524.760 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih rendah 7,5% dengan total 772.306 kendaraan.

Adapun distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 367.780 kendaraan (51,5%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 191.592 kendaraan (26,8%) dari arah Barat (Merak), dan 154.721 kendaraan (21,7%) dari arah Selatan (Puncak).

Rinciannya, lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 198.063 kendaraan, meningkat sebesar 93,4% dari lalin normal.

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 169.717 kendaraan, meningkat sebesar 47,5% dari lalin normal.