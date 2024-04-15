Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

714 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek hingga H+3 Lebaran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:21 WIB
714 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek hingga H+3 Lebaran
Ratusan ribu kendaraan kembali ke Jabodetabek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jasa Marga mencatat sebanyak 714.093 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada hingga 13 April 2024. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 36,1% jika dibandingkan lalin normal dengan total 524.760 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih rendah 7,5% dengan total 772.306 kendaraan.

Adapun distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 367.780 kendaraan (51,5%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 191.592 kendaraan (26,8%) dari arah Barat (Merak), dan 154.721 kendaraan (21,7%) dari arah Selatan (Puncak).

Rinciannya, lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 198.063 kendaraan, meningkat sebesar 93,4% dari lalin normal.

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 169.717 kendaraan, meningkat sebesar 47,5% dari lalin normal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement