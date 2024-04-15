Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ribuan Pemudik Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:29 WIB
Ribuan Pemudik Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok
Ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Tanjung Priok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan pemudik jalur laut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 1.705 penumpang yang mengikuti program mudik gratis dari pemerintah akhirnya tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, kemarin.

Ini merupakan pemudik yang mendapatkan fasilitas perjalanan gratis sepeda motor naik kapal laut tahun 2024. Para pemudik turun dari kapal KM Dobonsolo yang merupakan arus balik voyage pertama.

Kapal ini mengangkut 663 unit sepeda motor yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada Sabtu (13/4) sekira pukul 16:00.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt Hendri Ginting mengatakan para pemudik ini menempuh perjalanan kurang lebih 16 jam dari tempat asal.

“Alhamdulillah setelah bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, para pemudik dapat kembali ke Jakarta dengan selamat,” kata Hendri dalam keterangan, Senin (15/4/2024).

Hendri menuturkan bahwa arus balik voyage kedua akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas pada Senin (15/4), dan tiba di Tanjung Priok pada Selasa (16/4).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement