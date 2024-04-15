Ribuan Pemudik Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Ribuan pemudik jalur laut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 1.705 penumpang yang mengikuti program mudik gratis dari pemerintah akhirnya tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, kemarin.

Ini merupakan pemudik yang mendapatkan fasilitas perjalanan gratis sepeda motor naik kapal laut tahun 2024. Para pemudik turun dari kapal KM Dobonsolo yang merupakan arus balik voyage pertama.

Kapal ini mengangkut 663 unit sepeda motor yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada Sabtu (13/4) sekira pukul 16:00.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt Hendri Ginting mengatakan para pemudik ini menempuh perjalanan kurang lebih 16 jam dari tempat asal.

“Alhamdulillah setelah bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, para pemudik dapat kembali ke Jakarta dengan selamat,” kata Hendri dalam keterangan, Senin (15/4/2024).

Hendri menuturkan bahwa arus balik voyage kedua akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas pada Senin (15/4), dan tiba di Tanjung Priok pada Selasa (16/4).