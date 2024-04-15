Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Iran vs Israel Bisa Bikin Harga Minyak Dunia Makin Mahal

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |12:01 WIB
Perang Iran vs Israel Bisa Bikin Harga Minyak Dunia Makin Mahal
Dampak perang Iran-Israel ke ekonomi Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Perang antara Iran dan Israel bisa memicu kenaikan harga minyak dunia. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia.

Sebab Mulyanto menilai, cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada semakin naiknya harga minyak mentah dunia. Hal tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar.

"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel, Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif. Kondisi ini semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp16.000 per dolar," kata Mulyanto, Senin (15/4/2024).

Mulyanto menegaskan, sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN, apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.

"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," katanya.

Sebagai informasi, hharga minyak WTI saat ini tercatat USD85,6 per barel, terus naik sejak awal tahun, dari harga yg sebesar USD70 per barel atau naik sebesar 22%.

Halaman:
1 2
