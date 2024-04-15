Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Diprediksi Tembus Level Rp17.000 per USD Efek Perang Iran vs Israel

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:32 WIB
Rupiah Diprediksi Tembus Level Rp17.000 per USD Efek Perang Iran vs Israel
Rupiah diproyeksi melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah diprediksi melemah hingga level Rp17.000 per USD. Saat ini nilai tukar Rupiah berada di level Rp16.000 per USD.

Ada dampak serius dari perang Iran-Israel yang akan terjadi ke ekonomi Indonesia, salah satunya pelemahan rupiah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memprediksi harga minyak yang melonjak berimbas ke pelebaran subsidi energi hingga pelemahan kurs rupiah lebih dalam.

"Kedua, keluarnya aliran investasi asing dari negara berkembang karena meningkatnya risiko geopolitik. Investor juga mencari aset yang aman baik emas dan dollar AS sehingga rupiah bisa saja melemah hingga 17.000 per dollar," kata Bhima.

Selain itu, kinerja ekspor Indonesia ke timur tengah, afrika dan eropa akan terganggu menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat di kisaran 4,6-4,8% tahun ini.

Pelemahan rupiah juga imbas dari masa cuti yang ada di Indonesia berlangsung lama, membuat indeks dolar itu terus mengalami penguatan signifikan, sehingga rupiah di perdagangan internasional terus mengalami pelemahan.

Halaman:
1 2
