KB Bank Dapat Dukungan dari Korea Development Bank Sebesar USD300 Juta untuk Perkuat Pendanaan

JAKARTA – Pada kuartal kedua 2024 ini, KB Bank (BBKP) menandatangani fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar USD300 juta dari Korea Development Bank (KDB).

Dukungan dari induk usaha KB Kookmin Bank Co. Ltd. ini bertujuan memperkuat struktur pendanaan KB Bank untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tengah situasi pasar yang dinamis.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menjelaskan, “Fasilitas pinjaman jangka panjang dari Korea Development Bank akan semakin memperkuat pendanaan KB Bank sehingga mendukung upaya kami dalam melakukan ekspansi kredit khususnya untuk segmen UMKM dan ritel yang menjadi fokus di tahun 2024.”

“Kolaborasi antara KB Bank dengan Korea Development Bank ini turut didukung oleh induk usaha KB Bank melalui jaminan berupa Standby Letter of Credit (SBLC) yang diterbitkan oleh KB Kookmin Bank Co. Ltd,” tuturnya.

Pada tahun ini KB Bank terus mendorong pertumbuhan bisnis dengan menjadikan segmen wholesale sebagai anchor dan memperluas ekosistem pada segmen UMKM dan juga ritel.

Segmen wholesale sendiri pada 2023 lalu telah bertumbuh sebesar hampir 14 persen dengan pertumbuhan kredit baru pada segmen ini sekitar 18 persen yang turut didorong pertumbuhan pada Korean Link Business lebih dari dua kali lipat.

Berdiri sejak 1954, KDB merupakan pilar pembangunan ekonomi di Korea Selatan, yang beroperasi di bawah pengawasan langsung Pemerintah Korea Selatan.