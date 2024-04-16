Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

KB Bank Dapat Dukungan dari Korea Development Bank Sebesar USD300 Juta untuk Perkuat Pendanaan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:52 WIB
KB Bank Dapat Dukungan dari Korea Development Bank Sebesar USD300 Juta untuk Perkuat Pendanaan
Ilustrasi KB Bank. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA – Pada kuartal kedua 2024 ini, KB Bank (BBKP) menandatangani fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar USD300 juta dari Korea Development Bank (KDB).

Dukungan dari induk usaha KB Kookmin Bank Co. Ltd. ini bertujuan memperkuat struktur pendanaan KB Bank untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tengah situasi pasar yang dinamis.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menjelaskan, “Fasilitas pinjaman jangka panjang dari Korea Development Bank akan semakin memperkuat pendanaan KB Bank sehingga mendukung upaya kami dalam melakukan ekspansi kredit khususnya untuk segmen UMKM dan ritel yang menjadi fokus di tahun 2024.”

“Kolaborasi antara KB Bank dengan Korea Development Bank ini turut didukung oleh induk usaha KB Bank melalui jaminan berupa Standby Letter of Credit (SBLC) yang diterbitkan oleh KB Kookmin Bank Co. Ltd,” tuturnya.

Pada tahun ini KB Bank terus mendorong pertumbuhan bisnis dengan menjadikan segmen wholesale sebagai anchor dan memperluas ekosistem pada segmen UMKM dan juga ritel.

Segmen wholesale sendiri pada 2023 lalu telah bertumbuh sebesar hampir 14 persen dengan pertumbuhan kredit baru pada segmen ini sekitar 18 persen yang turut didorong pertumbuhan pada Korean Link Business lebih dari dua kali lipat.

Berdiri sejak 1954, KDB merupakan pilar pembangunan ekonomi di Korea Selatan, yang beroperasi di bawah pengawasan langsung Pemerintah Korea Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/11/3179166//bank_dbs_isf-USK6_large.jpg
Bank DBS Ungkap 5 Tren yang Membentuk Arah Sustainable Financing Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement