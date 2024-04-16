Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani dan Anak Buah Rapat Bahas Kondisi Geopolitik yang Memanas

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |04:18 WIB
Sri Mulyani dan Anak Buah Rapat Bahas Kondisi Geopolitik yang Memanas
Sri Mulyani dan pejabat eselon I rapat di libur lebaran (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap kerja meski tengah libur Lebaran. Sri Mulyani mengajak anak buahnya membahas mengenai G20 hingga APBN.

Sri Mulyani mengadakan rapat dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta jajaran Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani membahas mengenai perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global. Sertatensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis.

"Kondisi ini mempengaruhi berbagai indikator ekonomi yang perlu diantisipasi dan diwaspadai," ucapnya.

Foto saat rapat dibagikan Sri Mulyani pada akun Instagramnya.

"Minggu Malam ini rapat bersama Wamenkeu @suahasil dan para eselon satu terkait," tulis dia, Senin (15/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement