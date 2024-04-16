Sri Mulyani dan Anak Buah Rapat Bahas Kondisi Geopolitik yang Memanas

Sri Mulyani dan pejabat eselon I rapat di libur lebaran (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap kerja meski tengah libur Lebaran. Sri Mulyani mengajak anak buahnya membahas mengenai G20 hingga APBN.

Sri Mulyani mengadakan rapat dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta jajaran Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani membahas mengenai perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global. Sertatensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis.

"Kondisi ini mempengaruhi berbagai indikator ekonomi yang perlu diantisipasi dan diwaspadai," ucapnya.

Foto saat rapat dibagikan Sri Mulyani pada akun Instagramnya.

"Minggu Malam ini rapat bersama Wamenkeu @suahasil dan para eselon satu terkait," tulis dia, Senin (15/4/2024).