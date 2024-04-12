Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik ke Semarang, Sri Mulyani Ketemu Pak Bas

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |18:03 WIB
Mudik ke Semarang, Sri Mulyani Ketemu Pak Bas
Sri Mulyani mudik ke semarang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama keluarga melakukan mudik ke kampung halaman, Semarang, Jawa Tengah. Dalam perjalanan mudik, Sri Mulyani bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono alias Pak Bas.

"Mudik ke Semarang Lebaran kali ini, pagi ini Ketemu Pak Basuki Hadimuljono dan Ibu Kartika Nurani dan keluarga. Sesama asal Semarangan keluarga kita," tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Jumat (12/4/2024).

Sri Mulyani bilang, Istri Pak Bas yakni Kartika Nurani adalah tetangganya di kampung. Dia mengaku senang bisa bertemu dengan Pak Bas dan istri saat mudik ke Semarang.

"Senang bisa ngobrol tentang masa lalu. Selamat Lebaran Pak Bas and keluarga," tukasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurutnya, Lebaran tahun ini terasa sangat istimewa karena bebas dari pandemi dan semua yang dilakukan selama Ramadhan kembali normal.

"Idul Fitri tahun ini terasa sangat istimewa karena kita merayakan dengan sukacita. Setelah bulan Ramadhan yang penuh berkah, tanpa ada kekhawatiran dari pandemi dan kita bahkan berburu takjil dengan riang," kata Sri.

