Jokowi Panggil Gubernur BI ke Istana Bahas Rupiah Dampak Iran-Israel

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan sejumlah menteri ke Istana membahas pergerakan Rupiah imbas serangan Iran terhadap Israel.

Rupiah kian tertekan, kini menembus level Rp16.200 per USD.

“Bapak Presiden besok (hari ini) akan mengadakan rapat internal mengenai ini (konflik Iran-Israel) dan tentu kita akan mempersiapkan langkah-langkah Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat halal bihalal Partai Golkar, Senin (15/4/2024) malam.

Airlangga menyampaikan, Kemenko Perekonomian telah menjalin komunikasi dengan sejumlah Duta Besar (Dubes) yang ada di Timur Tengah, seperti Lebanon, Jordania, dan juga Teheran.

“Kita membahas situasi terkini dan insyaallah situasi Indonesia saat sekarang, kita masih wait and watch. Namun kalau kita lihat situasi baik itu Rupiah maupun pasar modal, relatif terkendali," ujar Airlangga.

(Dani Jumadil Akhir)