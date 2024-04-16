Advertisement
Okezone.com
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Jokowi ke Menko Airlangga: Kendalikan Diri dari Konflik hingga Kalibrasi Anggaran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |13:50 WIB
Pesan Jokowi ke Menko Airlangga: Kendalikan Diri dari Konflik hingga Kalibrasi Anggaran
Presiden Jokowi beri pesan ke Menko Airlangga (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pesan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kondisi global yaitu perang Iran dan Israel.

Airlangga menyebut sebagai kantor yang bertanggung jawab di perekonomian, pihaknya harus mempersiapkan terhadap berbagai syok konflik global.

"Kita belum selesai dari global syok, perang Ukraina masih ada, Israel-Gaza masih ada, tapi dunia nggak bisa can not effort another war, jadi itu tadi pesan rapat dengan pak Presiden di mana pak Presiden semua meminta untuk mengendalikan diri terutama negara-negara yang bertikai di Timur Tengah," kata Airlangga saat sambutan di Halal Bihalal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Dia menambahkan, pihaknya semua juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam negeri, terutama tertentu terkait dengan subsidi.

"Nah ini kita harus mengkalibrasi lagi anggaran yang digunakan dan tentunya kita berharap bahwa di tahun ini kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga tingkat inflasi, menjaga tingkat suku bunga," ungkapnya.

Halaman:
1 2
