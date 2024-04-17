Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

CEO Apple Tim Cook Tiba di Istana Ketemu Jokowi: Good Morning

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |09:17 WIB
CEO Apple Tim Cook Tiba di Istana Ketemu Jokowi: Good Morning
Tim Cook Tiba di Istana Kepresidenan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, pagi ini. Tim Cook diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan MNC Portal, Tim Cook tiba sekitar pukul 09.55 WIB. Tim Cook mengenakan setelan jas berwarna biru.

Tim Cook tiba bersama dengan beberapa orang lainnya dengan menaiki tiga mobil.

Saat turun dari mobilnya, Tim Cook menyapa para pewarta yang sedari pagi telah menunggunya. Dirinya juga menyapa para pewarta dengan mengacungkan dua jari.

"Good morning," kata Tim Cook.

Setelahnya, Tim Cook dan rombongan langsung memasuki Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook bakal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/4/2024).

Agenda itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Jakarta, Selasa.

