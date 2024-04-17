Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seleksi CPNS 2024 Dibuka, 600 Ribu Formasi untuk Fresh Graduate

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:32 WIB
Seleksi CPNS 2024 Dibuka, 600 Ribu Formasi untuk Fresh Graduate
Menpan soal Seleksi CPNS 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 2,3 juta formasi CASN terdiri dari CPNS dan PPPK pada tahun ini. Adapun 690.822 formasi CPNS dapat dilamar oleh fresh graduate.

"Kita membutuhkan kurang lebih 600 ribu fresh graduate. Nantinya akan terseleksi terbuka transparan tidak lagi ada istilah orang dalam. Tidak ada lagi istilah ASDP (anak saudara dan ponakan) karena di situ semua sistemnya CAT," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian Kominfo, Rabu (17/4/2024).

 BACA JUGA:

Banyaknya pembukaan formasi untuk fresh graduate dikarenakan pihaknya memprediksi dalam lima tahun ke depan (2023-2027) akan ada sebanyak 671.731 ASN yang pensiun. Sekaligus mencari para generasi muda yang ingin mengabdi untuk bangsa dan negara.

"Ketika kami laporkan kepada Pak Presiden bahwa tahun ini diperlukan rekrutmen fresh graduate karena selama ini lebih banyak PPPK. Maka saya dikomplain oleh fresh graduate 'pak menteri emang republik ini Republik honorer padahal kami anak baru lulus siap mengabdi kepada bangsa dan negara kapan kami diberi formasi?',"ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa formasi tersebut nantinya juga akan ikut mengisi keperluan pegawai di IKN.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada kami diminta mempersiapkan dari 600 ribu ada 200 ribu ASN yang akan masuk ke IKN Sejak dia datang langsung ngisi dia akan, tidak ada lagi yang menolak untuk pindah dan syaratnya sangat ketat," kata dia.

Dia membantah jika ASN menolak untuk dipindah ke IKN. Justru dia menyebut banyak yang mengajukan diri untuk pindah ke IKN naik secara informal maupun formal.

"Peminatnya sangat banyak, tahunya banyak juga yang mau pindah ke IKN, justru secara informal dan formal kepada saya banyak yang mereka tidak masuk ke dalam skenario pemindahan IKN minta dipindahkan ke IKN. Ada dokter, profesional, ASN jadi menurut saya sesuatu yang menggembirakan," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement