Seleksi CPNS 2024 Dibuka, 600 Ribu Formasi untuk Fresh Graduate

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 2,3 juta formasi CASN terdiri dari CPNS dan PPPK pada tahun ini. Adapun 690.822 formasi CPNS dapat dilamar oleh fresh graduate.

"Kita membutuhkan kurang lebih 600 ribu fresh graduate. Nantinya akan terseleksi terbuka transparan tidak lagi ada istilah orang dalam. Tidak ada lagi istilah ASDP (anak saudara dan ponakan) karena di situ semua sistemnya CAT," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian Kominfo, Rabu (17/4/2024).

Banyaknya pembukaan formasi untuk fresh graduate dikarenakan pihaknya memprediksi dalam lima tahun ke depan (2023-2027) akan ada sebanyak 671.731 ASN yang pensiun. Sekaligus mencari para generasi muda yang ingin mengabdi untuk bangsa dan negara.

"Ketika kami laporkan kepada Pak Presiden bahwa tahun ini diperlukan rekrutmen fresh graduate karena selama ini lebih banyak PPPK. Maka saya dikomplain oleh fresh graduate 'pak menteri emang republik ini Republik honorer padahal kami anak baru lulus siap mengabdi kepada bangsa dan negara kapan kami diberi formasi?',"ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa formasi tersebut nantinya juga akan ikut mengisi keperluan pegawai di IKN.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada kami diminta mempersiapkan dari 600 ribu ada 200 ribu ASN yang akan masuk ke IKN Sejak dia datang langsung ngisi dia akan, tidak ada lagi yang menolak untuk pindah dan syaratnya sangat ketat," kata dia.

Dia membantah jika ASN menolak untuk dipindah ke IKN. Justru dia menyebut banyak yang mengajukan diri untuk pindah ke IKN naik secara informal maupun formal.

"Peminatnya sangat banyak, tahunya banyak juga yang mau pindah ke IKN, justru secara informal dan formal kepada saya banyak yang mereka tidak masuk ke dalam skenario pemindahan IKN minta dipindahkan ke IKN. Ada dokter, profesional, ASN jadi menurut saya sesuatu yang menggembirakan," tuturnya.