HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspadai Penipuan Modus Ganjal Kartu ATM

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:50 WIB
Waspadai Penipuan Modus Ganjal Kartu ATM
Ilustrasi waspadai penipuan modus ganjal kartu atm ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Waspadai penipuan modus ganjal kartu ATM yang saat ini meresahkan nasabah. Apalagi merupakan trik penipuan yang sering digunakan untuk mencuri uang dari nasabah.

Para pelaku biasanya memasang alat kecil di mulut mesin ATM untuk mengganjal kartu ATM saat dimasukkan.

Untuk itu waspadai penipuan modus ganjal kartu ATM bagi nasabah.Aksinya yakni memasukkan PIN ATM, juga diusahakan posisi tombol tidak terlihat oleh orang lain yang berada disekitar.

Kemudian yang paling penting dan kerap terjadi sesaat sebelum modus pencurian dilancarkan pelakunya, bila kartu tersangkut di mesin ATM, cek kondisi lobang tempat memasukkan kartu tersebut.

Sementara itu, pada tahun 2023, Satreskrim Polres Ponorogo meringkus 4 anggota sindikat ganjal mesin ATM. Modus yang digunakan pelaku dengan memasang nomor pengaduan palsu di mesin ATM, serta mengganjal mesin ATM.Pelaku berdalih membantu korban saat memasukkan kartu ATM. Kemudian pelaku mengarahkan korban menghubungi nomor pengaduan palsu. Lewat telepon, korban diarahkan menunjukkan nomor PIN.

Halaman:
1 2
