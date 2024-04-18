Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Rekomendasi Saham untuk Perdagangan Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |09:02 WIB
Deretan Rekomendasi Saham untuk Perdagangan Hari Ini
Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan sejumlah saham untuk perdagangan hari ini. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan melanjutkan tren naik jangka pendek menuju 7.313 selama masih berada di atas 7.066.

Ivan mengatakan, skenario lain yaitu ekstensi koreksi menuju 7.008 sebagai support Fibonacci terdekat apabila IHSG menembus ke bawah level 7.066.

Adapun, level support IHSG berada di 7.090, 7.008, 6.903 dan 6.853. Sementara level resistennya di 7.313, 7.400 dan 7.454.

Ivan merekomendasikan hold atau speculative buy pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp1.900-Rp2.050 dengan target harga terdekat di Rp2.350. ARTO bisa melemah menuju Rp2.030 bahkan Rp1.870 menurut analisis Fibonacci retracement karena harga telah menembus ke bawah Rp2.220 yang sebelumnya merupakan support fraktal.

Kemudian, dia menyarankan speculative buy pada saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) di rentang harga Rp55-Rp61 dengan target harga terdekat di Rp71. GOTO cenderung dapat melanjutkan tren turun menuju area Rp54-Rp60 karena harga telah menembus ke bawah fraktal Rp63.

Ivan juga merekomendasikan hold pada saham PT Astra International Tbk (ASII) dengan target harga terdekat di Rp5.400. “ASII diperkirakan bisa mengalami rebound selama harga masih berada di atas level support psikologis Rp5.000,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (18/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/278/3152909/saham-a1PC_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 126 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/278/3150779/saham-SIrl_large.jpg
Daftar 10 Saham dengan Kenaikan Tertinggi di Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/278/3146684/ihsg-5nyE_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.210, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/278/3143152/pergerakan_saham-c2oY_large.jpg
Investor Asing Catatkan Net Buy Rp1,47 Triliun saat IHSG Lesu, Ini 5 Saham Paling Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142918/ihsg-cKNw_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Bikin Investor Cuan dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142914/ihsg-e7J6_large.jpg
IHSG Sepekan Melemah 0,53%, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.420 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement