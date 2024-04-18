Deretan Rekomendasi Saham untuk Perdagangan Hari Ini

JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan sejumlah saham untuk perdagangan hari ini. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan melanjutkan tren naik jangka pendek menuju 7.313 selama masih berada di atas 7.066.

Ivan mengatakan, skenario lain yaitu ekstensi koreksi menuju 7.008 sebagai support Fibonacci terdekat apabila IHSG menembus ke bawah level 7.066.

Adapun, level support IHSG berada di 7.090, 7.008, 6.903 dan 6.853. Sementara level resistennya di 7.313, 7.400 dan 7.454.

Ivan merekomendasikan hold atau speculative buy pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp1.900-Rp2.050 dengan target harga terdekat di Rp2.350. ARTO bisa melemah menuju Rp2.030 bahkan Rp1.870 menurut analisis Fibonacci retracement karena harga telah menembus ke bawah Rp2.220 yang sebelumnya merupakan support fraktal.

Kemudian, dia menyarankan speculative buy pada saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) di rentang harga Rp55-Rp61 dengan target harga terdekat di Rp71. GOTO cenderung dapat melanjutkan tren turun menuju area Rp54-Rp60 karena harga telah menembus ke bawah fraktal Rp63.

Ivan juga merekomendasikan hold pada saham PT Astra International Tbk (ASII) dengan target harga terdekat di Rp5.400. “ASII diperkirakan bisa mengalami rebound selama harga masih berada di atas level support psikologis Rp5.000,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (18/4/2024).