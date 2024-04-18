Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rencana Besar Apple Bangun Pabrik iPhone di Indonesia

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |03:17 WIB
Rencana Besar Apple Bangun Pabrik iPhone di Indonesia
Tim Cook Usai Bertemu Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – CEO Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Mereka melakukan kesepakatan pada pembahasan mengenai pembangunan pabrik Apple di Indonesia.

Begitu banyak pertimbangan dari Tim Cook sehingga merespons positif bahwa terdapat potensi yang tinggi dalam komitmen dan keseriusan pembangunan pabrik Apple di Indonesia.

"We talked about the presidents desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at," ujar Tim Cook.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, pembentukan dan pembangunan pabrik ini dapat menjadikan Indonesia sebagai supply chain perusahaan-perusahaan global.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa establishment Apple dijadikan sebagai basis investasi, di mana fasilitas Apple Development Academy yang ada di Surabaya, Tangerang, Batam dan (akan dibangun) Bali merupakan dasar kesepakatan antara Indonesia dengan Apple dan pemerintah Indonesia. Dari ketiga Apple Academy, Agus menyampaikan mereka sudah berinvestasi sebesar Rp1,2 triliun.

"Jadi, tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai, proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang sudah bisa diproduksi di Indonesia," ungkap Agus.

Agus memperjelas bahwa Kemenperin akan menindaklanjuti proses business matching yang dimana nantinya menggabungkan komponen perangkat handphone yang ada di Indonesia dengan Apple. Proses business matching dilakukan karena prosesnya jauh lebih cepat karena komponen-komponen yang dibutuhkan sudah tersedia dan hanya perlu menyesuaikan spek dan lain hal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396/apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117544/apple-8P0D_large.jpg
Siap-Siap, iPhone 16 Sudah Bisa Dijual di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104719/apple-tnRj_large.jpg
Apple Investasi Rp163 Triliun di Indonesia Secara Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/320/3103566/apple-Bw5T_large.jpg
3 Fakta iPhone 16 dan Syarat dari Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103713/apple-zQIg_large.jpg
Ini Alasan Apple Ogah Bangun Pabrik iPhone di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102965/apple-Mp1L_large.jpg
6 Fakta Terbaru RI Tolak Proposal Investasi Apple
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement