Rencana Besar Apple Bangun Pabrik iPhone di Indonesia

JAKARTA – CEO Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Mereka melakukan kesepakatan pada pembahasan mengenai pembangunan pabrik Apple di Indonesia.

Begitu banyak pertimbangan dari Tim Cook sehingga merespons positif bahwa terdapat potensi yang tinggi dalam komitmen dan keseriusan pembangunan pabrik Apple di Indonesia.

"We talked about the presidents desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at," ujar Tim Cook.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, pembentukan dan pembangunan pabrik ini dapat menjadikan Indonesia sebagai supply chain perusahaan-perusahaan global.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa establishment Apple dijadikan sebagai basis investasi, di mana fasilitas Apple Development Academy yang ada di Surabaya, Tangerang, Batam dan (akan dibangun) Bali merupakan dasar kesepakatan antara Indonesia dengan Apple dan pemerintah Indonesia. Dari ketiga Apple Academy, Agus menyampaikan mereka sudah berinvestasi sebesar Rp1,2 triliun.

"Jadi, tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai, proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang sudah bisa diproduksi di Indonesia," ungkap Agus.

Agus memperjelas bahwa Kemenperin akan menindaklanjuti proses business matching yang dimana nantinya menggabungkan komponen perangkat handphone yang ada di Indonesia dengan Apple. Proses business matching dilakukan karena prosesnya jauh lebih cepat karena komponen-komponen yang dibutuhkan sudah tersedia dan hanya perlu menyesuaikan spek dan lain hal.