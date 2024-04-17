Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Bertemu Jokowi, Tim Cook Segera Resmikan Apple Developer Academy di Bali

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |15:01 WIB
Usai Bertemu Jokowi, Tim Cook Segera Resmikan Apple Developer Academy di Bali
Tim Cook Usai Bertemu Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - CEO Apple Tim Cook berencana meresmikan gelaran Apple Developer Academy yang ke-4 di Bali. Pernyataan ini muncuk setelah bos iPhone itu bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (17/4).

“Akademi ini akan diadakan di Bali. Kami sangat gembira karena ketiga acara sebelumnya telah meluluskan ribuan orang,” kata Tim di Istana Negara.

Tim menyebut para perancang software Apple ini dapat membuat aplikasi tidak hanya untuk pasar Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi permintaan mancanegara.

“Mereka (yang lulus) ini mampu membuat aplikasi untuk toko aplikasi yang tidak hanya menarik di dalam negeri. tapi juga di luar negeri. Jadi kami sangat bersemangat,” paparnya.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi konsen investasi Apple di Indonesia. Saat ini nilai investasi Apple di Indonesia mencapai Rp1,2 triliun, demikian berdasarkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

