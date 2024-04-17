Tim Cook Pertimbangkan Permintaan Jokowi soal Investasi Apple di Indonesia

JAKARTA - Pertemuan CEO Apple Tim Cook dengan Presiden Joko Widodo membuka peluang investasi manufaktur teknologi di Indonesia. Bos iPhone itu tak segan mengungkapkan pihaknya akan mempertimbangkan hal yang didasari permintaan Jokowi tersebut.

“(Manufaktur) ini adalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan,” kata Tim Cook di Istana Negara, Rabu (17/4/2024).

Investasi sektor manufaktur tak semudah membalikkan telapak tangan, lantaran membutuhkan kesiapan rantai-pasok (supply-chain) yang baik di tempat perusahaan itu beroperasi.

Terdapat dua pilihan bagi Apple antara membangun pabrik sendiri atau dengan menggunakan komponen yang diproduksi di Indonesia.

BACA JUGA: Latar Belakang Pendidikan Tim Cook Bos Apple yang Datang ke Indonesia

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan bahwa proses ni membutuhkan waktu. Setidaknya, sudah ada kemauan dari Apple atas rencana ini.

“Jadi untuk siapapun yang baru memulai itu membutuhkan waktu, tapi bukan tidak mungkin. Tadi Tim Cook juga katakan mereka willing dan eager untuk buat di Indonesia manufacturing,” papar Agus.