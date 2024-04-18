Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Meroket Rp14 Ribu, Segram Jadi Segini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |08:55 WIB
Harga Emas Antam Meroket Rp14 Ribu, Segram Jadi Segini
Harga Emas Antam Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan hari ini. Emas Antam naik Rp14.000 menjadi Rp1.335.000 per gram.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik ke level Rp1.230.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Kamis (18/4/2024), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp717.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp6.450.000, dan 10 gram Rp12.845.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp63.895.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp637.820.000 dan Rp1.275.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp717.500

Emas 1 gram: Rp1.335.000

Emas 2 gram: Rp2.610.000

Emas 3 gram: Rp3.890.000

