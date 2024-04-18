Google Lagi-Lagi PHK Karyawan!

JAKARTA - Google melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini sebagai upaya perusahaan raksasa teknologi mengefisiensikan biaya operasionalnya.

Juru Bicara perusahaan menyampaikan, PHK ini tidak terjadi di seluruh perusahaan dan karyawan. Namun bagi yang terkena dampak akan dapat melamar posisi internal.

Namun demikia, juru bicara tersebut tidak merinci jumlah karyawan yang terkena dampak atau tim yang terlibat.

"Sebagian kecil dari peran yang terkena dampak akan berpindah ke pusat-pusat investasi perusahaan, termasuk India, Chicago, Atlanta, dan Dublin," ujar juru bicara, dilansir dari Reuters, Kamis (18/4/2024).

PHK ini terjadi setelah banyaknya PHK di Google, serta industri teknologi dan media pada tahun ini. Keputusan ini pun menambah kekhawatiran bahwa PHK akan terus berlanjut karena perusahaan-perusahaan bergulat dengan ketidakpastian ekonomi.

“Sepanjang paruh kedua tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, sejumlah tim kami melakukan perubahan untuk menjadi lebih efisien dan bekerja lebih baik, menghilangkan lapisan dan menyelaraskan sumber daya mereka dengan prioritas produk terbesar mereka,” tambah juru bicara tersebut.

Sementara itu, menurut laporan Business Insider, karyawan di beberapa tim Google yang terkena PHK ada di departemen real estate dan keuangan.