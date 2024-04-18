Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Minta BUMN Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik hingga Pelemahan Rupiah

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:59 WIB
Erick Thohir Minta BUMN Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik hingga Pelemahan Rupiah
Menteri BUMN Erick Thohir soal perang Iran-Israel (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan BUMN melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi dampak dari gejolak ekonomi dan geopolitik dunia.

Erick menyebut, BUMN perlu melakukan peninjauan ulang terhadap biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres untuk melihat situasi terkini.

"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," ujar Erick dikutip Antara, Kamis (18/4/2024).

Erick menilai, situasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak kepada Indonesia melalui Foreign Outflow dana investasi, yang diyakini akan memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi.

Selain itu, dampak ini juga akan berimbas pada semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.

