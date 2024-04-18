Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bertemu Tony Blair, Jokowi Bahas Investasi IKN hingga GovTech

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:37 WIB
Bertemu Tony Blair, Jokowi Bahas Investasi IKN hingga GovTech
Presiden Jokowi bertemu Tony Blair (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini Kamis (18/4/2024).

"Hari ini saya temani Menteri PAN RB untuk mendampingi Pak Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Tadi terjadi diskusi antara Pak Jokowi dan Tony Blair yang kemudian dikerucutkan jadi dua hal penting," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Hal pertama, kata Bahlil, yang dibahas mengenai investasi energi baru terbarukan, carbon storage dan beberapa alur logistik yang baik khususnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Akan ada rencana pembangunan Uni Emirat Arab berupa solar panel di sana, detailnya kami lagi susun," kata Bahlil.

"Tadi kita juga berbicara tadi tentang bagaimana karbon storage yang diputuskan 70-30, 70 dalam negeri sisanya luar negeri. Ini diformulasikan agar supaya menjadi sumber pendapatan negara baru, dan kita bisa kelola untuk berikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia," sambungnya.

Dikesempatan yang sama, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa terkait digital birokrasi Indonesia, dirinya diperintah Presiden Jokowi untuk berkoordinasi dengan Tony Blair.

Halaman:
1 2
