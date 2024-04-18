Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi Bangun Pabrik di RI, Luhut Langsung Guyur Insentif untuk Apple

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:11 WIB
Investasi Bangun Pabrik di RI, Luhut Langsung Guyur Insentif untuk Apple
Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal Investasi Apple. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah siap memberikan insentif, seperti di India maupun Thailand, untuk menarik investasi dari Apple Inc.

“Saya bilang, kalau kalian (Apple Inc.) dapat fasilitas insentif seperti di India dan di Thailand, kami (Indonesia) juga bisa memberikan hal yang sama,” ujar Luhut dikutip Antara, Kamis (19/4/2024).

Luhut mencontohkan, salah satu insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Apple adalah insentif untuk bea masuk komponen-komponen Apple.

“Dia kan ada barang yang kita belum bisa produksi dan kita butuh untuk memproduksi suatu barang. Ya, ngapain kita pajakin?” kata Luhut.

Menurut dia, sebaiknya Indonesia meniru apa yang dilakukan oleh Thailand dan India dengan penyesuaian terhadap aturan-aturan dalam negeri.

“Tetapi, kalau aturan itu menghambat, kita memang harus ganti,” kata Luhut.

Halaman:
1 2
