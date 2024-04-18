Segini Penghasilan Pendeta Gilbert Lumoindong yang Viral

JAKARTA - Segini Penghasilan Pendeta Gilbert Lumoindong yang Viral. Usai ceramahnya tentang zakat. Pendeta Gilbert Lumoindong tidak hanya memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai pendeta, namun juga memiliki penghasilan dari YouTube nya.

Pendeta Gilbert Lumoindong sendiri merupakan seorang pendeta yang viral dikarenakan ceramahnya yang menyinggung ibadah umat islam, yaitu salat dan zakat dan membandingkannya dengan ibadah umat kristen. Karena ceramahnya tersebut, pendeta Gilbert Lumoindong telah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya.

Viralnya kasus tersebut, Pendeta Gilbert Lumoindong menuai banyak sorotan. Salah satu yang disoroti dari Pendeta Gilbert Lumoindong adalah gaya hidup keluarganya yang terlihat sangat mewah.

Segini Penghasilan Pendeta Gilbert Lumoindong yang Viral dirangkum Okezone, Kamis (18/4/2024):

1. Penghasilan Sebagai Pendeta

Sebagai seorang pendeta, Pendeta Gilbert Lumoindong memiliki penghasilan bulanan dari gereja. Secara umum, penghasilan dari seorang pendeta dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap.