12 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu di Tahun 2024

Ilustrasi aplikasi penghasil uang (Foto: Shuttersock)
JAKARTA - Ada 12 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu di tahun 2024. Tentunya Anda bisa mencoba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat menunggu gajian bulanan.

Beberapa aplikasi ini mudah untuk di download, serta tidak perlu menguras tenaga dalam mendapatkan uangnya. Bahkan, bisa membuat Anda bisa membeli produk online.

Berikut 12 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu di tahun 2024:

1. Mager

Mager merupakan aplikasi penghasil saldo dana tanpa iklan yang sangat direkomendasikan. Pemain hanya perlu memainkan berbagai game sederhana yang ada untuk mengumpulkan koin.

2. Shopee Tanam

Shopee tanam adalah salah satu game aplikasi yang ada di platform Shopee. Game ini juga seru untuk dimainkan bersama teman-teman. Ajak semua teman kamu untuk Saling Siram tanaman supaya tanaman lebih cepat tumbuh.

3.Snack Video

Setiap kali menonton atau membuat video di aplikasi ini akan mendapatkan koin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai atau pulsa. Snack Video bisa diunduh secara gratis di Google Play Store atau App Store. Anda bisa mencairkan koin Anda melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, atau pulsa.

