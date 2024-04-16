Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Aplikasi Penghasil Uang dengan Berjalan Kaki

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |22:04 WIB
6 Aplikasi Penghasil Uang dengan Berjalan Kaki
Aplikasi Cepat Hasilkan Uang (Foto: Okezone)
JAKARTA - 6 aplikasi penghasil uang dengan berjalan kaki. Aplikasi penghasil uang menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan.

Saat ini cukup banyak aplikasi penghasil uang yang bisa Anda coba. Bahkan mayoritas bisa di download lewat smartphone yang biasa Anda gunakan.

Berikut aplikasi penghasil uang dengan berjalan kaki yang dirangkum Okezone, Selasa (16/4/2024):

1. Win Walk

Aplikasi ini adalah pedometer gratis yang membantu menghitung jumlah langkah harian. Namun, selain itu, aplikasi ini juga menukarnya dengan hadiah. Aplikasi jalan kaki dapat uang ini membantumu beraktivitas dengan lebih menyenangkan.

Halaman:
1 2
