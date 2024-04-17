Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp600 Ribu per Hari

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |08:05 WIB
Ini 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp600 Ribu per Hari
Ilustrasi penghasil uang ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 7 aplikasi penghasil uang Rp600 ribu per hari yang bisa Anda coba. Apalagi, beberapa aplikasi ini membuat keuangan semakin bertambah dengan cepat.

Berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp600 ribu per hari yang bisa Anda coba:

1. Money The Rewards

Money The Rewards adalah aplikasi game yang mewajibkan penggunanya untuk merawat tanaman virtual untuk mendapatkan poin. Poin-poin yang dikumpulkan nantinya dapat ditukar dengan saldo e-wallet. Menariknya, aplikasi ini sudah disahkan oleh pemerintah.

2. Toloka

Toloka merupakan aplikasi penghasil uang yang mengharuskan penggunanya untuk menyelesaikan berbagai tugas. Bayaran di aplikasi ini sangat bervariasi tergantung pada tugas yang dikerjakan. Aplikasi ini juga tidak meminta pengguna untuk deposit terlebih dahulu.

3. Money Turn

Money Turn mengharuskan penggunanya untuk menginstall aplikasi tertentu di perangkatnya dan dimainkan. Nantinya, setiap misi yang diselesaikan dapat ditukarkan menjadi saldo e-wallet maupun kupon belanja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement