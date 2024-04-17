Ini 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp600 Ribu per Hari

JAKARTA - Inilah 7 aplikasi penghasil uang Rp600 ribu per hari yang bisa Anda coba. Apalagi, beberapa aplikasi ini membuat keuangan semakin bertambah dengan cepat.

Berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp600 ribu per hari yang bisa Anda coba:

1. Money The Rewards

Money The Rewards adalah aplikasi game yang mewajibkan penggunanya untuk merawat tanaman virtual untuk mendapatkan poin. Poin-poin yang dikumpulkan nantinya dapat ditukar dengan saldo e-wallet. Menariknya, aplikasi ini sudah disahkan oleh pemerintah.

2. Toloka

Toloka merupakan aplikasi penghasil uang yang mengharuskan penggunanya untuk menyelesaikan berbagai tugas. Bayaran di aplikasi ini sangat bervariasi tergantung pada tugas yang dikerjakan. Aplikasi ini juga tidak meminta pengguna untuk deposit terlebih dahulu.

3. Money Turn

Money Turn mengharuskan penggunanya untuk menginstall aplikasi tertentu di perangkatnya dan dimainkan. Nantinya, setiap misi yang diselesaikan dapat ditukarkan menjadi saldo e-wallet maupun kupon belanja.