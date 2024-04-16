Advertisement
SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang dari Struk Belanja

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:01 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang dari Struk Belanja
Aplikasi penghasil uang dari struk belaja (Foto: Freepik)
JAKARTA – 5 aplikasi penghasil uang dari struk belanja menarik untuk diulas. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa menukar struk belanja dengan uang dan dikirim ke DANA.

Bermodal handphone dan kuota, bukti pembayaran atau struk belanja kini bisa menjadi uang. Sebab, struk belanja bisa ditukarkan dengan uang, promo diskon hingga cashback atau dana kembalian.

Melalui 5 aplikasi penghasil uang dari struk belanja, pengguna bisa menukar bukti transaksi dan mendapatkan poin. Lalu Poin tersebut bisa ditukarkan dengan sejumlah level misi hingga uang tunai

Dirangkum Okezone, Selasa (16/4/2024), berikut 5 aplikasi penghasil uang dari struk belanja.

1. Shopper

Pengguna bisa mengupload foto struk belanja melalui aplikasi Shopper. Lalu pengguna aplikasi akan mendapatkan hadiah dan poin reward di berbagai supermarket ataupun minimarket di seluruh Indonesia.

