HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Siapkan Masa Depan Anak dalam Bentuk Warisan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:15 WIB
Tips Siapkan Masa Depan Anak dalam Bentuk Warisan
Tips Mempersiapkan Warisan untuk Masa Depan Keluarga. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagi-bagi warisan tentu masih tabu dibahas masyarakat Indonesia, apalagi bila orang tua masih ada. Namun, hal ini ternyata bisa disiapkan dalam rencana keuangan yang bentuknya warisan untuk mendukung kehidupan keluarga yang sejahtera di masa depan.

Apalagi di tengah perekonomian dan kondisi dunia yang tidak pasti, disertai pertumbuhan inflasi, persiapan rencana masa depan generasi penerus menjadi suatu hal yang perlu dipersiapkan sedari dini. Pentingnya persiapan rencana masa depan bagi kelangsungan generasi penerus dapat diwujudkan dengan persiapan investasi, peninggalan aset, dan pendidikan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Allianz terhadap nasabah SES kelas menengah ke atas dengan rentang usia 30 sampai 60 tahun ke atas, 94% responden menyebut bahwa peninggalan warisan adalah suatu hal yang penting bagi keluarga dan 85 persen diantaranya telah mulai mempersiapkan peninggalan warisan bagi keluarga melalui asuransi, namun mereka juga memiliki kebutuhan akan adanya kelebihan fitur penambahan nilai warisan dalam produk asuransi.

Sebanyak 78% responden menginginkan agar asuransi yang dimilikinya dapat memberikan nilai tambah pada total warisan yang akan didapatkan keluarganya kelak.

Oleh karena itu, Allianz Life membangun kerjasama yang strategis bersama dengan Bank HSBC sebagai wealth manager terkemuka di Indonesia. Dengan kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun, meningkatkan dan memperluas solusi keuangan, salah satunya melalui produk legacy terbaru.

"Inovasi ini merupakan dukungan kami secara penuh agar rencana keuangan keluarga tidak terhenti ketika risiko kehidupan terjadi, serta kualitas hidup nasabah terlindungi dalam jangka panjang," ujar Country Manager & President Director Allianz Life Indonesia, Alexander Grenz, Kamis (18/4/2024).

Menurut survei Quality of Life yang dilaporkan HSBC , terungkap bahwa tiga faktor utama hidup yang berkualitas adalah kesehatan fisik dan mental, kecukupan finansial, serta menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Ketiganya memiliki kaitan erat dengan legacy planning, atau bagaimana nasabah Premier mempersiapkan masa depan mereka.

Selain memberikan ketenangan pikiran yang dibutuhkan, legacy planning juga akan membantu generasi penerus memenuhi ketiga faktor yang membuat hidup mereka berkualitas di masa depan.

