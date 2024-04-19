Advertisement
HOT ISSUE

Seleksi CASN 2024, Kemenhub Buka 18.017 Formasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |07:52 WIB
Seleksi CASN 2024, Kemenhub Buka 18.017 Formasi
Seleksi CASN 2024 Akan Segera Dibuka. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tahun ini, kementerian di bawah Menteri Budi Karya akan membuka 18.017 formasi.

Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan rincian 1.385 CPNS Tenaga Teknis, 6 CPNS Tenaga Kesehatan, 16.543 PPPK Tenaga Teknis, dan 83 PPPK Tenaga Kesehatan.

"Kementerian PANRB mendukung penuh upaya Kemenhub dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya usulan kebutuhan ASN 2024 dari Kemenhub sebanyak 18.017 kita setujui 100 persen," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resminya, Kamis (18/4/2024).

Anas menilai sektor transportasi atau perhubungan menjadi salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Untuk mendorong hal ini diperlukan dukungan SDM pelaksana kebijakan dan penggerak eksekusi program transportasi di masing-masing matra yaitu transportasi darat, laut, udara dan kereta api.

"Pengadaan tahun ini menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Harapan kami kebutuhan rencana strategis di Kemenhub lima sampai 10 tahun ke depan bisa diselesaikan melalui pengadaan tahun ini," sambungnya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
