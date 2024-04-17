Demi IKN, Ada Formasi CPNS Khusus Putra-Putri Kalimantan

JAKARTA - Pemerintah akan membuka formasi khusus putra putri Kalimantan. Hal ini sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pegawai di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Kita akan membuat suatu kebijakan persisnya diputuskan di ratas akan ada presentase khusus putra putri Kalimantan dalam formasi CPNS ini," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kominfo, Rabu (17/4/2024).

BACA JUGA:

Hal ini juga sebagai antisipasi agar putra putri daerah turut mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN di tanahnya sendiri serta menghindari membludaknya pendaftar dari luar daerah Kalimantan.

"Kalau diserbu oleh seluruh Indonesia jangan-jangan nanti gradenya mereka sangat tinggi, maka sebagian teman-teman tidak mempunyai tempat untuk partisipasi pegawai di daerah. Maka kita siapkan presentase berapa dari wilayah Kalimantan," ucapnya.

Dia mengatakan pada tahun ini pemerintah menyiapkan 2,3 juta formasi CASN terdiri dari CPNS dan PPPK, di mana 1,86 juta formasi berada di instansi daerah.

"Pengumuman presiden ada 2,3 juta formasi dan 1,86 jutanya adalah formasi yang ada di instansi daerah kemudian ada 429 ribu instansi pusat. Ada sebagian sekolah kedinasan untuk IKN kita sedang koordinasi ini arah pengadaan kebijakan ASN ke depan," kata dia.