10 Aplikasi Penghasil Uang yang Aman dan Terpercaya

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang yang aman dan terpercaya ini hanya memerlukan gadget dan internet. Hanya dengan meluangkan waktu, gadget, dan internet, dapat menghasilkan uang di rumah.

Untuk menghasilkan uang bermodalkan aplikasi masyarakat harus menuntaskan misi yang diminta. Ketika misi sudah terselesaikan maka aplikasi akan memberikan reward berupa uang yang bisa dicairkan.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang aman dan terpercaya:

1. Tiktok

Siapa sangka platform yang terkenal dengan konten yang menarik ini juga dapat menghasilkan uang. Selain menghasilkan uang dari hasil penjualan di e-commerce tiktok shop, pemilik akun tiktok juga dapat menghasilkan uang dengan cara lain. Salah satunya dengan membuat konten affiliate dan menjadi reseller dengan memanfaatkan fitur live.

Jika tidak ingin pusing memikirkan konten, tiktok juga menawarkan cara yang lebih mudah. Yakni dengan mengundang teman untuk bergabung menggunakan tiktok. Uang yang dihasilkan dari mengundang teman dapat mencapai Rp20.000 yang diterima dalam bentuk koin dan kemudian dicairkan di aplikasi Dana.

Bahkan menonton tiktok juga dapat menghasilkan uang. Misi ini dilakukan dengan menonton tiktok setiap hari. Uang yang dapat dihasilkan dalam misi ini mencapai Rp44.000 per 14 hari.

2. Vidnow

Vidnow merupakan aplikasi yang menyuguhkan konten yang menghibur. Aplikasi ini menghasilkan uang dengan beberapa misi seperti menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Setelah misi terselesaikan, pengguna akan mendapat reward berupa koin.

Mengundang teman dengan kode referral kita juga dapat menghasilkan koin. Semakin banyak jumlah teman yang kita undang, maka koin yang dihasilkan pun bertambah. Koin nantinya dapat dicairkan menjadi uang.

3. BuzzBreak

BuzzBreak adalah aplikasi penyedia konten video populer dan berita viral. BuzzBreak akan memberikan koin yang dapat ditukarkan menjadi berbagai reward, salah satunya dicairkan menjadi uang. Untuk mendapat uang langkah yang perlu dilakukan adalah menonton konten dan membaca berita sebanyak mungkin.

4. Baca Plus

Jika kamu suka mengikuti perkembangan dengan membaca berita dan artikel, mungkin kamu bisa mencoba aplikasi Baca Plus. Dengan membaca berita dan artikel di Baca Plus. Kamu akan mendapat poin yang dapat dijadikan uang.

5. Resso

Selain untuk streaming musik, aplikasi Resso juga dapat menghasilkan uang. Cara yang diperlukan cukup dengan mengundang teman yang belum memiliki aplikasi Resso. Jumlah reward yang ditawarkan pun juga menarik yaitu Rp50.000 setiap berhasil mengundang. Pengguna juga dapat menghasilkan uang dengan menyelesaikan berbagai misi. Reward akan diberikan dalam bentuk koin yang dapat ditukarkan menjadi uang.

6. Lazada

Selain menjadi seller, pengguna lazada juga dapat menghasilkan uang dengan membuat video affiliate. Video affiliate merupakan video yang mencantumkan link referral produk. Uang yang didapatkan dihitung dari banyaknya audiens yang membeli produk dari link tersebut.