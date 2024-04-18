7 Aplikasi Penghasil Uang Recommended

JAKARTA – Inilah 7 aplikasi penghasil uang recommended. Penghasil uang yang banyak dicari orang karena dapat menghasilkan tambahan uang tanpa harus menggunakan modal.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua aplikasi tersebut aman dan terpercaya. Penggunanya hanya perlu mendaftar kemudian mengajak orang lain untuk mendaftar agar mendapatkan insentif.

Insentif berupa poin yang dapat ditukar menjadi uang setelah memberikan rekomendasi kepada orang lain. Nantinya Anda akan mendapatkan poin setiap berhasil merekomendasikan orang lain untuk mendaftar.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut 7 aplikasi penghasil uang recommended, Kamis (18/4/2024).

1. Money The Rewards

Money The Rewards adalah aplikasi game yang mewajibkan penggunanya untuk merawat tanaman virtual untuk mendapatkan poin. Poin-poin yang dikumpulkan nantinya dapat ditukar dengan saldo e-wallet. Menariknya, aplikasi ini sudah disahkan oleh pemerintah.

2. Toloka

Toloka merupakan aplikasi penghasil uang yang mengharuskan penggunanya untuk menyelesaikan berbagai tugas. Bayaran di aplikasi ini sangat bervariasi tergantung pada tugas yang dikerjakan. Aplikasi ini juga tidak meminta pengguna untuk deposit terlebih dahulu.

3. Cash App

Proses penggunaan aplikasi ini terbilang mudah, Anda akan mendapatkan poin dengan menyelesaikan beberapa misi dari Cash App.

Tugas lainnya, Anda perlu menyelesaikan beberapa survei dan berkomentar ke sesama pengguna Cash App. Menonton iklan juga akan menambah kumpulan poin yang dapat ditukar ke saldo e-wallet.

4. CashPop

CashPop merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang dengan cara browsing, chatting, dan menonton video.

Anda tidak perlu mengundang teman, cukup menyelesaikan misi atau tugas yang diperintahkan yakni menonton video, berbalas komentar, dan bermain game.

Jika misi selesai, Anda akan mendapatkan reward berupa koin. Untuk pencairannya, CashPop mendukung berbagai metode pembayaran.