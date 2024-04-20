10 Saham Top Losers Minggu Ini, Ada yang Turun hingga 45%

10 Saham Paling Lemah di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 10 saham paling tertekan di pekan ini. Seiring melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang periode 16 sampai dengan 19 April 2024 yang turun 2,74%, ditutup berada pada posisi 7.087,317 dari 7.286,882 pada penutupan pekan lalu.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah yakni sektor barang baku 1,13%, industri 2,76%, konsumer non siklikal 5,11%, konsumer siklikal 4,53%, kesehatan 3,03%, keuangan 3,23%, properti & real estate 5,91%, teknologi 8,06%, infrastruktur 1,25%, transportasi & logistik 6,16%. Sementara yang menguat pekan ini hanya ada sektor energi 1,35%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (20/4/2024), PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 45,19% di level Rp570 dari penutupan pekan lalu di Rp1.040.

Menyusul PYFA, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) turun 45,19% di Rp570 dari Rp1.040.

2. PT Hillcon Tbk (HILL) melemah 32,90% di Rp1.295 dari Rp1.930.

3. PT Golden Flower Tbk (POLU) koreksi 22,54% di Rp378 dari Rp488.

4. PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) tertekan 22,06% di Rp53 dari Rp68.