HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Sebut Konflik Iran-Israel Jadi Penyebab IHSG Anjlok

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:39 WIB
BEI Sebut Konflik Iran-Israel Jadi Penyebab IHSG Anjlok
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy menyatakan tensi politik antara negara-negara di kawasan Timur Tengah. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada perdagangan Selasa (16/4/2024) setelah periode libur panjang Lebaran.

“Terjadinya peningkatan tensi politik antara negara-negara di Timur Tengah pascaserangan lebih dari 300 drone dan rudal oleh Iran ke Israel pada Sabtu (13/4) waktu setempat,” ujar Irvan kepada awak media dikutip Antara, Selasa (16/4/2024).

Selain itu, lanjutnya, faktor lainnya yaitu kenaikan US Treasury yield atau imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) seiring terjadinya peningkatan inflasi AS dan dinamika geopolitik.

Sementara itu, dari dalam negeri, ia menjelaskan beberapa rilis data ekonomi domestik dalam dua pekan terakhir turut mempengaruhi pelemahan IHSG, diantaranya data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Maret 2024 yang tercatat sebesar 3,05 persen year on year (yoy), atau meningkat dibandingkan periode Februari 2024 yang sebesar 2,75 persen (yoy).

Selain itu, juga data cadangan devisa (cadev) Indonesia periode Maret 2024 yang tercatat sebesar 140,4 miliar dolar AS, atau turun dibandingkan periode Februari 2024 yang sebesar 144 miliar dolar AS.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
