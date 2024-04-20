Laptop dan Perangkat Elektronik Harus Dikeluarkan saat Pemeriksaan di Bandara, Ternyata Ini Alasannya

Alasan Laptop dan Barang Elektronik Harus Dikeluarkan saat Pemeriksaan di Bandara. (Foto: Okezone.com/AP2)

JAKARTA - Penumpang harap memperhatikan barang bawaan saat ingin memasuki pesawat. Sebab ada sejumlah barang yang harus dikeluarkan pada proses pemeriksaan di bandara.

Di daerah keamanan terbatas bandara, para penumpang akan dimintai untuk mengeluarkan barang seperti laptop dan perangkat elektronik dari tas dan akan dilakukan pemeriksaan terpisah oleh para petugas.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan. Melansir Instagram Dijen Perhubungan Udara, Sabtu (20/4/2024), inilah alasan mengapa laptop dan perangkat elektronik harus dikeluarkan dari tas.

Ketika memasuki daerah keamanan terbatas di bandara, laptop dan perangkat elektronik akan dilakukan pemeriksaan terpisah dengan mesin x-ray oleh petugas aviation security (Avsec). Pemeriksaan terpisah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dalam penerbangan.

Laptop dan perangkat elektronik yang diletakkan pada tas akan menutupi barang-barang non elektronik lainnya yang mungkin memiliki potensi membahayakan dalam penerbangan, seperti benda tajam, dan benda berbahaya lainnya.