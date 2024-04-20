Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Gula Naik Jadi Rp17.500/Kg

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |07:16 WIB
Harga Gula Naik Jadi Rp17.500/Kg
Harga Gula Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAHarga gula kini mencapai R17.500/kg akibat kenaikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Kebijakan ini berlaku hingga akhir bulan Mei 2024.

Berdasarkan surat Badan Pangan Nasional Nomor 296/TU.01.02/B/043/2024 harga gula mengalami penyesuaian. Lewat surat yang terbit pada 4 April itu, para penjual dapat mengubah harga jualnya mulai dari 5 April 2024 hingga 31 Mei 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa tingginya harga gula di luar mengakibatkan kenaikan harga gula agar tidak hilang di pasaran.

"Sudah kita berikan (relaksasi gula), jadi Rp17.500/kg, sampai 31 (Mei), gula kan tidak hilang kan sekarang, (karena) ada relaksasi," ujar Arief usah Halal bi Halal di Kantor Bapanas, Kamis (18/4/2024).

Selanjutnya, Arief menyatakan bahwa Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) puasa dan idul fitri menjadi salah satu pertimbangan untuk menaikkan harga gula. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan gula tetap stabil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173197/gula_rafinasi_di_pasar-mkuK_large.jpg
Marak Gula Rafinasi di Pasar, Petani Minta Pengawasan Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169340/impor_gula-UIxd_large.jpg
Pemerintah Resmi Stop Sementara Impor Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169335/wamentan-6jdw_large.jpg
Gula Rafinasi Bocor ke Pasar, Wamentan: Kita Tindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150389/mentan-3wov_large.jpg
Mentan Ingin Kembalikan Kejayaan RI Jadi Produsen Gula Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148565/gula-4L2c_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Dugaan Rembesan Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124320/pabrik_gula-akG3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Produksi Pabrik Gula Djatiroto Bakal Terganggu?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement