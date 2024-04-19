Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chandra Asri Jajaki Peluang Bisnis PLTS dan PLTA

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:06 WIB
Chandra Asri Jajaki Peluang Bisnis PLTS dan PLTA
Peluang Bisnis PLTA dan PLTS. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjajaki peluang bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Chandra Asri Group menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II) untuk melaksanakan studi kelayakan terkait potensi energi hijau.

Energi dari fasilitas tersebut nantinya akan disalurkan, salah satunya, ke Pabrik Chlor-Alkali dan Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang saat ini sedang dikembangkan oleh Chandra Asri Group dan memiliki kebutuhan kapasitas listrik total sebesar 340 MW.

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong implementasi Energi Baru Terbarukan serta mendukung target Indonesia untuk mencapai Nol Emisi Bersih tahun 2060.

Direktur Legal, External Affairs, & Circular Economy Chandra Asri Group Edi Riva'i menyampaikan, kerja sama antara Chandra Asri Group dan PJT II ini sangatlah penting dalam mendukung Pembangunan dan operasional pabrik CA-EDC yang dirancang sebagai fasilitas yang mengimplementasikan energi hijau.

"Sebagai Mitra Pertumbuhan bagi Indonesia, studi kelayakan ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang bisnis baru dalam pengembangan energi baru terbarukan untuk mencapai keberlanjutan," kata dia, Jumat (19/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/11/3106609/plta-swzV_large.jpg
Fakta di Balik Beroperasinya PLTA dari Waduk Terbesar Kedua Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064176/pengembang-plta-tolak-skema-power-wheeling-di-ruu-energi-terbarukan-E1IQPKdvEb.jpg
Pengembang PLTA Tolak Skema Power Wheeling di RUU Energi Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3058930/pln-bakal-operasikan-plta-jatigede-110-mw-veq4qc2c6T.jpeg
PLN Bakal Operasikan PLTA Jatigede 110 MW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058437/plta-bengkok-jadi-bukti-perjalanan-panjang-pln-pakai-ebt-moDS1EB1s6.jpeg
PLTA Bengkok Jadi Bukti Perjalanan Panjang PLN Pakai EBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058428/proyek-plta-jatigede-ditargetkan-beroperasi-akhir-2024-CScQOXhsYm.jpeg
Proyek PLTA Jatigede Ditargetkan Beroperasi Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/320/2938569/ri-punya-plta-kayan-cascade-rp275-triliun-ini-keuntungannya-ryU869ZHkp.jpg
RI Punya PLTA Kayan Cascade Rp275 Triliun, Ini Keuntungannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement