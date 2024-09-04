Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTA Bengkok Jadi Bukti Perjalanan Panjang PLN Pakai EBT

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |10:09 WIB
PLTA Bengkok Jadi Bukti Perjalanan Panjang PLN Pakai EBT
PLTA Bengkok di Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) terus menjaga kinerja salah satu Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) tertua di Indonesia yaitu PLTA Bengkok yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Hal ini menjadi bukti PLN dalam memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).

Eksis sejak 1923, PLTA Bengkok dioperasikan melalui subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) dan menjadi salah satu sumber listrik bersih bagi area Bandung dan sekitarnya. Pembangkit ini juga telah diakui sebagai bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Demi menjaga orisinalitasnya, hingga sekarang pengoperasian masih menggunakan mesin dan peralatan asli yang dioperasikan secara manual.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, eksistensi PLTA Bengkok dalam memproduksi listrik merupakan bukti perjalanan panjang kemampuan PLN dalam memanfaatkan EBT.

"Kami telah memiliki pengalaman panjang mengelola pembangkit EBT. Sejak Indonesia merdeka, kami telah mampu mengelola PLTA Bengkok. Kendati berusia lebih dari satu abad masih tetap beroperasi secara maksimal," kata Darmawan di PLTA Bengkok, Bandung dikutip Rabu (4/9/2024).

Darmawan menambahkan, kesuksesan PLN mengelola PLTA Bengkok juga merefleksikan semangat PLN dalam melakukan transisi energi.

