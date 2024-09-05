Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Bakal Operasikan PLTA Jatigede 110 MW

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |11:10 WIB
PLN Bakal Operasikan PLTA Jatigede 110 MW
PLTA Jatigede Bakal Dioperasikan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) segera mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. PLTA Jatigede saat ini berkapasitas 2x55 megawatt (MW) tersebut diketahui telah memasuki tahap akhir pembangunan dan ditarget beroperasi pada tahun ini.

Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 2, Husni Wardhana, menjelaskan PLN juga berhasil melaksanakan percepatan SLO PLTA Jatigede dari yang semula ditarget selesai Oktober 2024, tetapi berhasil diperoleh pada Juni 2024 lalu.

“Target semula adalah penerbitan SLO itu di Oktober 2024 dan itu hanya untuk satu unit. Namun, pada Juni ini, kita berhasil mendapatkan langsung dua sekaligus SLO untuk kedua unit,” jelas Husni saat ditemui di PLTA Jatigede, Kamis (5/9/2024).

Selain itu, Husni juga memastikan pembangunan jaringan transmisi untuk penyaluran daya listrik dari PLTA Jatigede telah selesai. PLTA Jatigede akan menyalurkan listrik melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Jatigede Incomer Line 1 menuju Gardu Induk 150 kV New Kadipaten dan SUTT 150 kV Jatigede Incomer Line 2 menuju Gardu Induk 150 kV New Sunyaragi.

“Terkait dengan penyaluran daya dari PLTA Jatigede, nantinya akan disalurkan melalui SUTT 150 kV Jatigede Incomer yang akhir Agustus kemarin juga telah berhasil dilakukan energize (pemberian tegangan pertama). Artinya pekerjaan pembangunan telah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu proses pengoperasian secara komersial saja,” kata Husni.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/11/3106609/plta-swzV_large.jpg
Fakta di Balik Beroperasinya PLTA dari Waduk Terbesar Kedua Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064176/pengembang-plta-tolak-skema-power-wheeling-di-ruu-energi-terbarukan-E1IQPKdvEb.jpg
Pengembang PLTA Tolak Skema Power Wheeling di RUU Energi Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058437/plta-bengkok-jadi-bukti-perjalanan-panjang-pln-pakai-ebt-moDS1EB1s6.jpeg
PLTA Bengkok Jadi Bukti Perjalanan Panjang PLN Pakai EBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058428/proyek-plta-jatigede-ditargetkan-beroperasi-akhir-2024-CScQOXhsYm.jpeg
Proyek PLTA Jatigede Ditargetkan Beroperasi Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/320/2998152/chandra-asri-jajaki-peluang-bisnis-plts-dan-plta-nuMDFEzEmx.jpg
Chandra Asri Jajaki Peluang Bisnis PLTS dan PLTA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/320/2938569/ri-punya-plta-kayan-cascade-rp275-triliun-ini-keuntungannya-ryU869ZHkp.jpg
RI Punya PLTA Kayan Cascade Rp275 Triliun, Ini Keuntungannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement