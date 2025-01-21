Advertisement
HOME FINANCE

Fakta di Balik Beroperasinya PLTA dari Waduk Terbesar Kedua Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |23:13 WIB
Fakta di Balik Beroperasinya PLTA dari Waduk Terbesar Kedua Indonesia
Pembangunan PLTA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede berkapasitas 2x55 Megawatt (MW). PLTA ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi penyumbang besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait beroperasinya PLTA terbesar kedua di Indonesia, hari ini, Selasa (21/1/2025): 

1. Kedaulatan Energi 

Prabowo Subianto mengatakan kedaulatan energi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

"Kita ingin menjadi negara modern dan negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," kata Prabowo saat meresmikan PLTA Jatigede, Senin (20/1/2025).

Prabowo melanjutkan, energi merupakan sektor yang sangat vital, sebab itu kita harus menguasainya dan mampu mengelolanya.

"Saya kira dengan kemampuan kita, kita akan menuju ke swasembada energi dalam waktu yang tidak lama," lanjutnya.

2. Pembangkit Energi Terbarukan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan 26 pembangkit listrik yang tersebar di 18 provinsi dan diresmikan oleh Presiden Prabowo mayoritas menyuplai energi bersih.

"Bapak presiden kami juga laporkan, bahwa peresmian kali ini 26 pembangkit totalnya 3,2 Gigawatt dan ini tersebar di 18 provinsi. Dari total 3,2 Gigawatt tersebut 89 persen itu adalah energi bersih," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
