Prabowo Resmikan PLTA Jatigede Besok

Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, besok. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, besok. Fasilitas pembangkit tersebut memiliki kapasitas 2 x 55 megawatt (MW).

1. Interkoneksi Sistem Kelistrikan

Peresmian tersebut menyusul PLTA Jatigede yang sudah dioperasikan secara komersial alias commercial operation date (COD) oleh PT PLN (Persero). Artinya, PLTA ini telah dimanfaatkan untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan interkoneksi Jawa - Bali.

Adapun, rencana Kepala Negara meresmikan PLTA Jatigede masih bersifat tentatif.

Sekalipun begitu hari ini, PLN telah mengkonfirmasi bila Presiden masih dijadwalkan bakal hadir dan meresmikan langsung fasilitas yang mengubah energi air menjadi listrik ini.

2. Pembangkit Energi Terbarukan

Proyek PLTA Jatigede telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Hal ini pun menandai kesuksesan BUMN di bidang kelistrikan dalam menambah pembangkit energi baru terbarukan di Indonesia.

Sebelumnya, PLN telah melaksanakan sinkronisasi pertama PLTA Jatigede ke sistem kelistrikan PLN. Hadirnya PLTA ini meningkatkan bauran energi dari sumber energi baru terbarukan (EBT) sebesar 110 MW.