Prabowo Panggil Luhut ke Istana, Ini yang Dibahas

Presiden Prabowo menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar. (Foto: Okezone.com/Instagram Setkab)

JAKARTA - Presiden Prabowo menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta.

Pertemuan Prabowo dan Luhut dibagikan Sekretariat Kabinet lewat akun media sosial @sekretariat.kabinet.

Terlihat Prabowo mengenakan baju safari yang menjadi khasnya, didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Luhut melaporkan sejumlah isu strategis, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga progres program nasional di sektor hortikultura.

Selain itu, ia juga menyampaikan berbagai temuan penting di bidang sains dan teknologi yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut di Indonesia.

"Dalam pertemuan tersebut, Ketua DEN melaporkan perkembangan situasi ekonomi global dan nasional, serta kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains dan teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia," demikian keterangan unggahan @sekretariat.kabinet

(Feby Novalius)