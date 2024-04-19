Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Singgung Keamanan Kawasan Indo-Pasifik Bebas Konflik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mendiskusikan pentingnya menjaga kawasan Indo-Pasifik bebas dari konflik di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dalam sebuah pertemuan di Jakarta.

“Kita harus menjaga kawasan Indo-Pasifik ini menjadi kawasan yang damai,” ujar Airlangga Hartarto dikutip Antara, Jumat (19/4/2024).

Menurutnya, dengan menjadi wilayah yang bebas konflik, maka kawasan Indo-Pasifik dapat menarik perhatian dunia, misalnya sebagai tujuan investasi.

Mengingat Indonesia memiliki posisi yang strategis di kawasan Indo-Pasifik, ia menuturkan bahwa hal tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian di kawasan.

“Untuk (menjaga kestabilan kawasan) itu, Tony Blair Institute siap membantu,” kata Airlangga.