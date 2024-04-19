Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Aplikasi Penghasil Uang Rp800 Ribu per Hari

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:20 WIB
Aplikasi Penghasil Uang Rp800 Ribu per Hari
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA – Aplikasi penghasil uang Rp800 ribu per hari. Aplikasi ini bisa menjadi ladang tambahan uang yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Teknologi yang semakin maju tentunya menawarkan beberapa keuntungan. Salah satunya cara mendapatkan uang di berbagai aplikasi yang bisa menjadi tambahan finansial.

Berikut rekomendasi aplikasi penghasil uang Rp800 ribu per hari dirangkum Okezone, Jumat (19/4/2024):

1. CashPop

Adalah aplikasi yang bisa digunakan ketika tertarik untuk mendapatkan uang hanya dengan cara browsing, chatting dan juga menonton video.

Aplikasi ini tidak harus mengundang teman, hal yang harus dilakukan hanyalah menyelesaikan setiap tugas atau misi yang sudah diperintahkan. Misi tersebut berupa menonton video, membalas komentar dan memainkan game.

Setelah anda menyelesaikan tugas atau misi, maka anda akan langsung mendapatkan hadiah berupa koin. Koin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang dan dicairkan melalui berbagai metode pembayaran.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
