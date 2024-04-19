Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembatasan Pertalite Bisa Cegah Kenaikan Subsidi BBM?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:52 WIB
Pembatasan Pertalite Bisa Cegah Kenaikan Subsidi BBM?
Harga BBM Pertamina terbaru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan jika konflik Iran–Israel berkepanjangan dan pembengkakan subsidi BBM dapat ditahan oleh revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi pembelian BBM subsidi.

“Kalau (konflik) ini tidak berkesudahan, kan harus ada langkah yang pas. Sebetulnya kan Perpres 191 untuk mengalokasikan (subsidi) kepada yang berhak,” ujar Arifin Tasrif ketika ditemui dikutip Antara Jumat (19/4/2024).

Usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. Revisi Perpres tersebut dinilai penting oleh berbagai pihak untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi Pertalite agar tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN.

Dengan eskalasi konflik yang terjadi di Iran dan Israel, Arifin mengatakan terdapat kedaruratan untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

“Perpres itu akan mengurangi (beban subsidi),” kata Arifin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179652/purbaya-V6Tj_large.jpg
Bayar Kompensasi BBM, Purbaya Tunggu Tagihan Pertamina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179231/spbu_pertamina-fIiO_large.jpg
SPBU Pertamina Harus Perbanyak Improvisasi Pelayanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement