RI Pertimbangkan Impor Minyak dari Afrika

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku pemerintah tengah mempertimbangkan negara-negara yang berlokasi di Benua Afrika untuk menjadi alternatif suplai minyak mentah, di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

"Kita kalau lihat dari pemetaannya kan kita juga bisa lihat kalau dari beberapa Afrika kan tidak lewat (Selat Hormuz)," jelasnya ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Jumat (19/4/2024).

Arifin menyebutkan, salah satu negara dari Benua Afrika yang dipertimbangkan untuk menjadi altrnatif yaitu Mozambik. Ia menambahkan, selain mencari alternatif suplai minyak mentah dari Benua Afrika, Arifin juga mengatakan bahwa Indonesia melirik kawasan Amerika Latin.

"Mungkin ada yang baru Guyana, Mozambique. Kita itu harus jangka panjangnya," imbuhnya.

BACA JUGA: DPR Minta Revisi Aturan Barang Bawaan Penumpang Dirampungkan

Akan tetapi, Arifin tak dapat memungkiri kemungkinan naiknya biaya pengiriman karena jarak transport yang lebih jauh apabila memilih negara-negara dari Benua Amerika untuk menjadi pilihan alternatif.