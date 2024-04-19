Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Pertimbangkan Impor Minyak dari Afrika

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:15 WIB
RI Pertimbangkan Impor Minyak dari Afrika
Menteri ESDM Arifin Tasrif. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku pemerintah tengah mempertimbangkan negara-negara yang berlokasi di Benua Afrika untuk menjadi alternatif suplai minyak mentah, di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

"Kita kalau lihat dari pemetaannya kan kita juga bisa lihat kalau dari beberapa Afrika kan tidak lewat (Selat Hormuz)," jelasnya ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Jumat (19/4/2024).

Arifin menyebutkan, salah satu negara dari Benua Afrika yang dipertimbangkan untuk menjadi altrnatif yaitu Mozambik. Ia menambahkan, selain mencari alternatif suplai minyak mentah dari Benua Afrika, Arifin juga mengatakan bahwa Indonesia melirik kawasan Amerika Latin.

"Mungkin ada yang baru Guyana, Mozambique. Kita itu harus jangka panjangnya," imbuhnya.

Akan tetapi, Arifin tak dapat memungkiri kemungkinan naiknya biaya pengiriman karena jarak transport yang lebih jauh apabila memilih negara-negara dari Benua Amerika untuk menjadi pilihan alternatif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
